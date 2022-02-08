«Скользко и ничего не видно»: утром вторника петербуржцев предупреждают о сильном тумане

Синоптики предупреждают жителей Северной столице в самом начале нового дня: в городе ожидается сильный туман, необходимо быть предельно внимательными на дорогах.

В Петербурге уже которой день наблюдается потепление, но сегодня, 8 февраля, петербуржцев предостерегли не об этом, а об опасном тумане, видимость которого составит 500 метров и менее. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Кроме того, в городе все еще будет пребывать плюс, и все, что еще не успело растаять, будет продолжать плыть, течь, падать с крыш и балконов. Днем ожидается температура от -1 до +1 градуса, небольшой мокрый снег, северо-западный, западный умеренный ветер, на дорогах гололедица.

В воздухе повышенная влажность, почти стопроцентная. Атмосферное давление днем обещает повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ушедшее воскресенье высота снега в Петербурге достигла рекорда за всю зиму — 41 сантиметра.