Мокрый снег и гололед ожидают петербуржцев во вторник

Во вторник, 8 февраля, в Северной столице ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами образуется гололедица. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня город останется на периферии североатлантического циклона. А вот поступление теплого воздуха к берегам Невы ослабеет и температурный фон немного понизится.

В течение дня столбики термометров покажут -1…+1°, в Ленобласти -3…+2°. Западный ветер будет дуть со скоростью до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

В ночь на среду немного подморозит, а днём вновь оттепель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в минувшее воскресенье высота снега в Северной столице достигла рекорда за всю зиму — 41 сантиметра. Такой показатель является максимальным с начала зимы. Но «рекордный снег» быстро растаял. В Петербург резко пришло потепление. Оттепель в момент растопила высокие сугробы.