Подросток оставил прохожую без телефона и кошелька в Красном Селе

Сотрудники полиции Красносельского района задержали молодого человека, подозреваемого в грабеже в Красном Селе.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 5 февраля, у дома 61 по проспекту Ленина. В полицию обратился мужчина с заявлением о том, что у его знакомой двое неизвестных, применив физическую силу, 2,5 тыс. рублей и мобильный телефон.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Петербургу, по факту грабежа возбудили уголовное дело.

В понедельник, 7 февраля, у одного из домов по улице Бронетанковой правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний молодой человек. Ему назначена подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге напавший на цветочный магазин горе-грабитель не смог забрать деньги. В тот же день подозреваемый в преступлении был задержан.