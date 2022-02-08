Огурец назван чудо-продуктом, способным экстренно снизить сахар в крови при диабете

Огурец назван чудо-продуктом, способным экстренно снизить сахар в крови при диабете
Огурец назван чудо-продуктом, способным экстренно снизить сахар в крови при диабете. Фото: pixabay

Специалисты считают, что огурец способен эффективно снизить сахар в крови при диабете всего за 30 минут.

Экстренную помощь людям, страдающим от сахарного диабета, может оказать огурец. Эксперт отмечают, что этот овощ полезно регулярно употреблять в пищу не только для снижения глюкозы, но и для стабилизации ее уровня при гипогликемии. Об этом пишет Daily Express.

Подчеркивается, что в огурцах мало углеводов, в связи с этим они могут отлично подойти людям с повышенным уровнем сахара в крови.

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование и выяснили, что огурец обладает соединениями, которые полезны для здоровья. Так, кукурбитацин может оказывать полезные эффекты, а также его можно использовать при лечении рака и диабета.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что группа крови может влиять на риск развития слабоумия по мере старения человека. Группа крови АВ на 82% больше подвержена слабоумию. У людей с такой группой в большинстве случаев существует предрасположенность к развитию когнитивных нарушений.

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