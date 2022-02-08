Петербуржец подозревается в преступлении сексуального характера в отношении ребенка

В Петербурге задержан подозреваемый в совершении преступления сексуального характера в отношении школьницы.

По единой многоканальной телефонной линии Информационного центра СК России поступило сообщение от жительницы Ленобласти о совершении 1 февраля в Калининском районе Петербурга неизвестным преступления сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по городу, в результате доследственной проверки было возбуждено уголовное дело.

В ходе розыска был задержан судимый за совершение аналогичного преступления 28-летний местный житель, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что охранник больницы угостил девочку «порошком» и изнасиловал в Ленобласти. К правоохранителям обратилась 17-летняя пациентка Тихвинской межрайонной больницы.