Порошенко ответил Путину на предложение о политическом убежище в России

Порошенко ответил Путину на предложение о политическом убежище в России
Петр Порошенко выразил мнение, что практика «заботиться» об украинской политике уже прекратилась. Фото: официальный сайт президента Украины

Экс- президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о предоставлении ему политического убежища в России.

Об этом Путин заявил на брифинге после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам бывшего украинского лидера, такое предложение может испортить ему карьеру и спровоцировать ряд обвинений в его адрес.

В своем Telegram-канале Порошенко отметил, что его уголовное преследование является желанием нынешнего лидера страны Владимира Зеленского «сделать подарок Путину». Он также посоветовал нынешнему главе государства заняться защитой Украины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в разговоре с Макроном Путин упомянул игнорирование вопросов по гарантиям безопасности.

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