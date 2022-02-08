У метро «Международная» на беременную петербурженку рухнула наледь

У метро &#171;Международная&#187; на беременную петербурженку рухнула наледь
На женщину упала наледь. Фото: pixabay

Будущая мама получила травму головы.

В воскресенье, 6 февраля, на голову девушки, находящейся на 7 неделе беременности упала наледь. Произошло это во Фрунзенском районе Петербурга, рядом с торговым центром «Международный» на улице Белы Куна.

Врачи диагностировали 27-летней петербурженке закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ссадину на лбу, передает «ФедералПресс».

Девушку доставили в 17 часов в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ. Отмечается, что беременная, к счастью, не получила тяжелой травмы, она была в ясном сознании. После того, как пациентке оказали необходимую помощь, ее отпустили домой. Стационарное лечение не требовалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гендиректор напал на следователя в ходе обыска по делу о гибели дворника в Петербурге.

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