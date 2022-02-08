Стала известна причина «прожорливости» Android-приложений

Автор YouTube-канала Gary Explain Гэри Симс сравнил потребление оперативной памяти Android-смартфона и iPhone.

Он выяснил, почему обе платформы требуют разное количество ресурсов при работе в одинаковых приложениях. Для этого Симс провел эксперт, в ходе которого запускал одни и те же приложения и игры на смартфоне с Android и iOS. Оказалось, что большинство приложений потребляют на Android почти в два-три раза больше оперативной памяти, чем на смартфонах от Apple.

В частности, eBay занимает 69 МБ на iOS и 300 МБ на Android. В играх разница потребления ресурсов не так сильно отличается, но, например, для запуска Minecraft на iPhone потребовалось 462 МБ, а на Android — 803 МБ.

Это связано с разными способами программирования.

По подсчетам Симса, 6 ГБ оперативной памяти в iPhone эквивалентно 8 ГБ и даже больше в Android-смартфонах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в первую очередь необходимо следить за тем, чтобы батарея смартфона не перегревалась. Это может случаться при запуске мощных игр, при использовании приложений, потребляющих много оперативной памяти, а также из-за работающих в фоновом режиме вкладок.