Уборочная техника проехала мимо Невского района утром 9 февраля

В Северной столице началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Уборка улиц происходит и с спальных районах города. Красносельский, Кировский, Московский, Фрунзенский районы не остались без машин.

Меньше повезло Невскому району, так как сюда уборочная техника почти не добралась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некачественная уборка улиц в Петербурге стала поводом для масштабных обысков на коммунальных предприятиях города и возбуждения уголовных дел. Во вторник, 8 февраля, в организациях, отвечающих за уборку снега, проводились обыски, а также другие следственные и процессуальные действия.