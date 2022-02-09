В мире коронавирус подхватили более 400,4 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 2,2 млн человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро среды, 9 февраля, за сутки количество выявленных случаев заражения COVID-19 в мире составило 2 238 683. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 400 487 672 человека. Вирус унес жизни 5 762 582 человека.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США, далее следуют Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что граждане РФ, у которых по результатам тестов будут выявлена антитела против COVID-19, с 21 февраля смогут получить QR-код.