Врач-педиатр рекомендовала не использовать ингаляции и горчичники при COVID-19 у детей

Врач-педиатр рекомендовала не использовать ингаляции и горчичники при COVID-19 у детей. Фото: pixabay

Врач-педиатр рекомендовала не использовать ингаляции и горчичники при COVID-19 у детей. Фото: pixabay

Врач-педиатр Алена Михайлова настоятельно не рекомендует заниматься самолечением при обнаружении коронавируса у детей и назвала самые распространенные ошибки, которые могут быть допущены без назначения медиков.

Так, не рекомендуется сбивать температуру без осмотра и использовать ингаляции, а также горчичники. Об этом сообщает «Лента.ру».

Врач напомнила, что температура является проявлением защиты организма, и сбивать ее, если градус ниже 38,5 градуса, не стоит. В случае, когда ребенок плохо переносит повышение температуры, а также если у него раньше были судороги из-за нее или есть черепно-мозговые травмы в анамнезе, то сбить температуру стоит, когда она достигнет 38 градусов.

Кроме того врач подчеркнула опасность антибиотиков при первых признаках ОРВИ. По мнению эксперта антибактериальные препараты не действуют на вирусы, но могут нанести вред ребенку.

Когда у малыша появился кашель, тогда лучше обратиться к врачу.

«Если у ребенка влажный, то нельзя применять препараты, подавляющие кашлевой рефлекс. Это может спровоцировать накопление мокроты в легких и привести к тяжелым осложнениям болезни», — рассказала врач.

Врач акцентировала внимание, что важно проветривать помещение, где находится больной, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию легких.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в большинстве случаев коронавирусная инфекция под штаммом «омикрон» проходит у детей в легкой форме.