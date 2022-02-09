Студентку петербургской академии госпитализировали в тяжелом состоянии после ссоры с парнем

Студентку петербургской академии госпитализировали в тяжелом состоянии после ссоры с парнем
Подростка госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Студентка петербургской академии попала в больницу после ссоры с молодым человеком. Девушка находилась в тяжелом состоянии.

Во вторник, 8 февраля, около 4:00 из квартиры на проспекте Королева была госпитализирована 17-летняя девушка. В больницу обратилась мать подростка. Женщина также рассказала о ссоре дочери и ее парня.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, врачи диагностировали у пострадавшей острое пероральное отравление таблетками.

Правоохранители выяснили, что студентка воспитывается в полной семье, с родителями имеет хорошие отношения, а по месту учебы характеризуется положительно. После стабилизации состояния, ей предстоит длительное лечение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели деблокировали пострадавшего из искореженного в ДТП авто на КАД.

новости СПб отравление таблетки


 

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