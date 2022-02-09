Студентку петербургской академии госпитализировали в тяжелом состоянии после ссоры с парнем

Студентка петербургской академии попала в больницу после ссоры с молодым человеком. Девушка находилась в тяжелом состоянии.
Во вторник, 8 февраля, около 4:00 из квартиры на проспекте Королева была госпитализирована 17-летняя девушка. В больницу обратилась мать подростка. Женщина также рассказала о ссоре дочери и ее парня.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, врачи диагностировали у пострадавшей острое пероральное отравление таблетками.
Правоохранители выяснили, что студентка воспитывается в полной семье, с родителями имеет хорошие отношения, а по месту учебы характеризуется положительно. После стабилизации состояния, ей предстоит длительное лечение.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели деблокировали пострадавшего из искореженного в ДТП авто на КАД.