Студентку петербургской академии госпитализировали в тяжелом состоянии после ссоры с парнем

Студентка петербургской академии попала в больницу после ссоры с молодым человеком. Девушка находилась в тяжелом состоянии.

Во вторник, 8 февраля, около 4:00 из квартиры на проспекте Королева была госпитализирована 17-летняя девушка. В больницу обратилась мать подростка. Женщина также рассказала о ссоре дочери и ее парня.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, врачи диагностировали у пострадавшей острое пероральное отравление таблетками.

Правоохранители выяснили, что студентка воспитывается в полной семье, с родителями имеет хорошие отношения, а по месту учебы характеризуется положительно. После стабилизации состояния, ей предстоит длительное лечение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели деблокировали пострадавшего из искореженного в ДТП авто на КАД.