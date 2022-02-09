Камера сняла вооруженное нападение на магазин в Подмосковье, где убили кассира

Правоохранители задержали четверых подозреваемых по делу о вооруженном нападении на магазин в Московской области. Появились кадры с места происшествия.

Инцидент произошел в ночь на среду, 9 февраля, в магазине «Пятерочка» в поселке Новопетровское. ГСУ СК России по Московской области обнародовало запись с камер наблюдения. На них видно, что злоумышленники до смерти забили битой кассиршу магазина, а также напали на директора и ее мужа. В объектив камер попало и то, как злоумышленники обчистили кассу, а потом и сейф.

Подозреваемых в грабеже удалось задержать. Ими оказались четверо граждан одного из соседних государств.

От полученных травм 51-летний кассир скончалась на месте, двое пострадавших госпитализированы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое мигрантов ограбили и избили таксиста на Белы Куна в Петербурге.