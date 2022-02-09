«По 25 тысяч и выше»: россиянам рассказали об увеличенных суммах маткапитала в феврале

Пенсионный фонд России в феврале увеличит выплаты жителям России, получающим выплаты по части материнского капитала. Сумма будет зависеть от остатка средств у родителей и года рождения ребенка.

В некоторых случаях размер материнского капитала будет увеличен в размере более чем 25 тысяч, об это пишет PRIMPRESS. В этом году сумма сертификата индексируется в соответствии с фактической, а не прогнозируемой инфляцией.

Так, с первого февраля в России увеличили не только материнский капитал, но и другие социальные выплаты, в частности пенсионерам. Материнский капитал же, в свою очередь, положен тем семьям, в которых появился ребенок. С этого года появились некоторые изменения.

Отмечается, что суммы капитала зависят от года рождения малыша. Например, в случае, если двое детей были рождены до 2020 года, сертификат выдается только на второго ребенка. При этом размер денежные выплат в таком случае может составить 524 528 рублей. Это будет выполнено при условии, если средства не были использованы родителями до этого момента.

Рассмотрим случай, если средства с материнского капитала были частично использованы родителями ранее до первого февраля. Тогда остаток денег будет повышен на 8,4%. К примеру, если до текущего месяца на балансе было 300 тысяч рублей, то сейчас денежная сумма увеличится до 325 200 рублей. Таким образом, ПФР начислит семье 25 200 рублей.

Другая ситуация, касающаяся рождения малыша до 2020 года и появления второго уже с 2020 года, — тогда материнский капитал будет назначен на второго ребенка и составит 693 144 рубля. При обратном положении, когда оба ребенка были рождены в 2020 году и позднее, родителям будут положены другие выплаты. В таком случае на первого ребенка выделят 524 528 рублей, а на второго назначат уже 168 616 рублей.

Может произойти еще одна ситуация, которая может оставить семью без надбавка. Например, когда до февраля вся сумма материнского капитала уже была использована семьей. Это произойдет потому, что индексируется только какой бы то ни было остаток на счету.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ПФР заявили, что начался прием заявлений на единовременное пособие в сумме 25 000 рублей. Для оформления выплаты родителям новорожденного нужно обратиться с заявлением в региональное отделение Пенсионного фонда. Помимо заявления потребуется пакет документов, подтверждающих право на выплату.