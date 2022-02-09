Путин: судебная система в России — это не «бездушная машина»

Путин: судебная система в России &#8212; это не &#171;бездушная машина&#187;
Судебная система в России - это не "бездушная машина". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Президент России Владимир Путин заявил, что судебная система в России не является «бездушной машиной», она постоянно изменяется и совершенствуется.

Президент отметил, что судебная система в любой стране, в частности и в России, — это огромная машина, которая постоянно терпит изменения. Однако в нашей стране, по мнению Путина, у этой системы есть душа, судя по тому, что доложил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Об этом сообщает ТАСС.

О судебной системе Путин выразил свое мнение на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Отмечается, что судьи на местах, советы судей постоянно думают о том, как совершенствовать работу в судах дальше.

Кроме того Путин отметил на деятельность судов и масштаб работы. Он отметил, что работы судов постоянно находится под вниманием правозащитного движения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Куйбышевский районный суд продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в публичном оправдании терроризма.

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