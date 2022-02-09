Невский экологический оператор готов обсуждать концепцию по обращению с отходами

Концепция разработана по поручению Петербурга и Ленобласти. Фото: pixabay

Концепция разработана по поручению Петербурга и Ленобласти. Фото: pixabay

Невский экологический оператор репрезентовал для обсуждения концепцию, предусматривающую обращение с отходами.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», Невский экологический оператор выложил на своем сайте проект концепции по обращению с отходами. Принять участие в открытом обсуждении могут все стремящиеся.

Известно, что разработать данную концепцию поручили два региона: Ленинградская область и Санкт-Петербург. В работе говорится о стратегических вопросах развития отрасли, о переходе на экологичные методы обращения с отходами.

Отдельное внимание уделяют объемам генерируемых отходов и мощностям обработки для поиска экономически целесообразных решений.

Вплоть до 18 февраля оператор будет принимать все вопросы, замечания и предложения горожан.

Можно обращаться на горячую линию +7 (812) 219-28-62, а также присылать сообщения на электронный адрес concept@spb-neo.ru.

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