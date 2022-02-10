Россияне рассказали, сколько накопили на черный день

Россияне рассказали, сколько накопили на черный день
Деньги полагаются не всем россиянам, а лишь небольшой категории. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Россияне стали чаще откладывать деньги. Большинство из них считают, что накоплений хватит максимум на три месяца, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Росгосстрах Жизнь», банка «Открытие» и центра А2.

О наличии финансовой подушки заявили 79% опрошенных. Из них, до 100 тыс. рублей накопили 58,5%, 100-300 тыс. рублей — 38%, 300 тыс. — 1 млн рублей — 2%, более 1 млн рублей — 1,5%.

При этом 62% респондентов заявили, что в случае потери дохода они смогли бы прожить на накопленные средства не более трех месяцев. Кроме того, еще 19% граждан — 3-6 месяцев, 15% — 6-12 месяцев, а 2% — от одного года до трех лет и столько же — более трех лет.

Согласно опросу, 63% из тех, кто откладывает деньги, время от времени обращаются к ним для покрытия бытовых расходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что элторы обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разрешить работающим россиянам использовать пенсионные накопления для покупки жилья, земельных участков или строительства дома.

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