«Начал вопить не разобравшись в ситуации»: скандал с допинг-тестом Валиевой набирает обороты

&#171;Начал вопить не разобравшись в ситуации&#187;: скандал с допинг-тестом Валиевой набирает обороты
Скандал с допинг-тестом Валиевой набирает обороты. Фото: скриншот Instagram

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал допинг-скандал, который разгорелся вокруг Камилы Валиевой. Скорее, считает политик, шумиха началась не на Олимпиаде, а среди тех, кто «начал вопить» не разобравшись в том, что вообще происходит.

По мнению Пескова, скандал начал распространяться вокруг Олимпиады из-за тех, кто не обладая достаточном количеством нужной и достоверной информации начал направо и налево поднимать панику. Об этом пишут РИА Новости.

«Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков», — заявил пресс-секретарь Кремля.

Песков отметил, что в сложившейся ситуации можно ориентироваться только на Международный олимпийский комитет, его решение и мнение на этот счет. Россия в свою очередь может пожелать Валиевой только золотых наград, что-то еще говорить, по мнению Пескова, тут просто нет никакого смысла.

Уже раньше представитель Кремля призывал граждан делать какие-то выводы по поводу переноса награждения победителей по фигурному катанию, только основываясь на официальных заявлениях.

При этом в Международном олимпийском комитете на настоящий момент не дают подробных комментариев ситуации с допинг-скандалом вокруг фигуристки. Представитель организации Марк Адамс заявил, что происходящее — это спекуляция, но после этих слов никаких подробностей не последовало. Адамс призвал всех спортсменов к терпению и пониманию, а также добавил, что все полномочия по допинг-пробам переданы Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию.

Информацию о нарушениях антидопинговых правил отказались предоставлять и в Международном союзе конькобежцев. От каких-либо комментариев там отказались.

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что контролирует и следит за ситуацией на церемонии награждения призеров командных соревнований по фигурному катанию. До появления официальной информации на этот счет он просит воздержаться от лживых и необоснованных комментариев.

Начала история получила тогда, когда накануне издание Inside the Games информировало о переносе награждения участников командного турнира по фигурному катанию, победителем которого стала российская команда. Отмену связали с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой, который взяли еще до начала Игр. При этом имя фигуристки в связи с этим не должны были официально объявлять, поскольку ей не исполнилось 16 лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 10 февраля фаворитка Игр Камила Валиева вышла на тренировку в Столичном дворце спорта, где проходят соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

допинг-тест камила валиева олимпиада Россия спорт


 

Новости партнеров
В Петербурге установили новые запреты для занятия спортом
В Петербурге установили новые запреты для занятия спортом
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Британский лыжник Масгрейв назвал дикостью золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
Британский лыжник Масгрейв назвал дикостью золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Начал вопить не разобравшись в ситуации»: скандал с ...
Интерьеры Смольного собора закончат реставрировать к маю 2022 года
В Яндекс.Go прокомментировали инцидент с водителем такси, который занимался ...
В феврале Пенсионный фонд начал прием заявлений на выплату в 10 000 рублей
Медики назвали симптомы, которые могут указывать на развитие рака почки
С 1 марта пенсионеров ждет прибавка к пенсии
К ВНИИБ на 2-м Муринском стягиваются градозащитники и полиция
С первого апреля в Петербурге откроется новый маршрут 251