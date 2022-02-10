«Начал вопить не разобравшись в ситуации»: скандал с допинг-тестом Валиевой набирает обороты

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал допинг-скандал, который разгорелся вокруг Камилы Валиевой. Скорее, считает политик, шумиха началась не на Олимпиаде, а среди тех, кто «начал вопить» не разобравшись в том, что вообще происходит.

По мнению Пескова, скандал начал распространяться вокруг Олимпиады из-за тех, кто не обладая достаточном количеством нужной и достоверной информации начал направо и налево поднимать панику. Об этом пишут РИА Новости.

«Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков», — заявил пресс-секретарь Кремля.

Песков отметил, что в сложившейся ситуации можно ориентироваться только на Международный олимпийский комитет, его решение и мнение на этот счет. Россия в свою очередь может пожелать Валиевой только золотых наград, что-то еще говорить, по мнению Пескова, тут просто нет никакого смысла.

Уже раньше представитель Кремля призывал граждан делать какие-то выводы по поводу переноса награждения победителей по фигурному катанию, только основываясь на официальных заявлениях.

При этом в Международном олимпийском комитете на настоящий момент не дают подробных комментариев ситуации с допинг-скандалом вокруг фигуристки. Представитель организации Марк Адамс заявил, что происходящее — это спекуляция, но после этих слов никаких подробностей не последовало. Адамс призвал всех спортсменов к терпению и пониманию, а также добавил, что все полномочия по допинг-пробам переданы Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию.

Информацию о нарушениях антидопинговых правил отказались предоставлять и в Международном союзе конькобежцев. От каких-либо комментариев там отказались.

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что контролирует и следит за ситуацией на церемонии награждения призеров командных соревнований по фигурному катанию. До появления официальной информации на этот счет он просит воздержаться от лживых и необоснованных комментариев.

Начала история получила тогда, когда накануне издание Inside the Games информировало о переносе награждения участников командного турнира по фигурному катанию, победителем которого стала российская команда. Отмену связали с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой, который взяли еще до начала Игр. При этом имя фигуристки в связи с этим не должны были официально объявлять, поскольку ей не исполнилось 16 лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 10 февраля фаворитка Игр Камила Валиева вышла на тренировку в Столичном дворце спорта, где проходят соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.