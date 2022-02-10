Старшеклассники петербургских школ начнут очное обучение после 13 февраля

Старшеклассники петербургских школ начнут очное обучение после 13 февраля
Старшеклассники петербургских школ начнут очное обучение после 13 февраля. Фото: pixabay

В Северной столице не планируют продлевать дистанционное обучение для учащихся с 7 по 11 класс. Уже с 14 февраля ученики смогут вернуться к очной форме обучения.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина заявила, что никаких ограничений для школьников с 14 числа не предвидится. При этом правило касается не только 7-11 классов, но и всего дополнительного образования. Об этом Потехина рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Также в Петербурге снова начнется работа кружков, секций и других мест дополнительного развития детей. Вице-губернатор добавила, что правительство никогда не было покровителем дистанционного формата обучения.

С 14 февраля в городе снимаются ограничения для несовершеннолетних. Они действовали со 2 по 13 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что со второго февраля для учащихся младших классов в Петербурге сохраняется очный режим. Но по желанию родителей их могут перевести на комбинированный режим. Отказать в этом школы не имеют права.

дистанционное обучение Ирина Потехина новости СПб образование школы


 

Новости партнеров
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
Доктор Мясников дал советы по измерению артериального давления
Доктор Мясников дал советы по измерению артериального давления
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Старшеклассники петербургских школ начнут очное обучение после 13 февраля
«Начал вопить не разобравшись в ситуации»: скандал с ...
Интерьеры Смольного собора закончат реставрировать к маю 2022 года
В Яндекс.Go прокомментировали инцидент с водителем такси, который занимался ...
В феврале Пенсионный фонд начал прием заявлений на выплату в 10 000 рублей
Медики назвали симптомы, которые могут указывать на развитие рака почки
С 1 марта пенсионеров ждет прибавка к пенсии
К ВНИИБ на 2-м Муринском стягиваются градозащитники и полиция