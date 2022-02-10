Старшеклассники петербургских школ начнут очное обучение после 13 февраля

В Северной столице не планируют продлевать дистанционное обучение для учащихся с 7 по 11 класс. Уже с 14 февраля ученики смогут вернуться к очной форме обучения.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина заявила, что никаких ограничений для школьников с 14 числа не предвидится. При этом правило касается не только 7-11 классов, но и всего дополнительного образования. Об этом Потехина рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Также в Петербурге снова начнется работа кружков, секций и других мест дополнительного развития детей. Вице-губернатор добавила, что правительство никогда не было покровителем дистанционного формата обучения.

С 14 февраля в городе снимаются ограничения для несовершеннолетних. Они действовали со 2 по 13 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что со второго февраля для учащихся младших классов в Петербурге сохраняется очный режим. Но по желанию родителей их могут перевести на комбинированный режим. Отказать в этом школы не имеют права.