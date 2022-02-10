Борис Пиотровский встал во главе совета директоров телеканала «Санкт-Петербург»

Совет директоров телеканала «Санкт-Петербург» возглавил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

О том, что Пиотровский стал новой главой совета директоров телеканала «Санкт-Петербург» 10 февраля сообщил гендиректор канала, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

«Провели заседание совета директоров АО «ГАТР» (телеканал «Санкт-Петербург»). Новым председателем СД избран вице-губернатор города Борис Пиотровский»,- отметил Малькевич.

Еще в сентябре 2020 года сын гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского Борис Пиотровский получил должность зампредседателя комитета по культуре. В январе 2021 года его назначают вице-губернатором Санкт-Петербурга. Борис Пиотровский городском правительстве занимается вопросами культуры и спорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце 2021 года глава Государственного Эрмитажа в Петербурге Михаил Пиотровский стал обладателем одной из самых престижных российских наград для учёных, — Демидовской премии.