Борис Пиотровский встал во главе совета директоров телеканала «Санкт-Петербург»

Борис Пиотровский встал во главе совета директоров телеканала &#171;Санкт-Петербург&#187;
Борис Пиотровский встал во главе совета директоров телеканала "Санкт-Петербург". Фото: "ВКонтакте"

Совет директоров телеканала «Санкт-Петербург» возглавил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

О том, что Пиотровский стал новой главой совета директоров телеканала «Санкт-Петербург» 10 февраля сообщил гендиректор канала, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

«Провели заседание совета директоров АО «ГАТР» (телеканал «Санкт-Петербург»). Новым председателем СД избран вице-губернатор города Борис Пиотровский»,- отметил Малькевич.

Еще в сентябре 2020 года сын гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского Борис Пиотровский получил должность зампредседателя комитета по культуре. В январе 2021 года его назначают вице-губернатором Санкт-Петербурга. Борис Пиотровский городском правительстве занимается вопросами культуры и спорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце 2021 года глава Государственного Эрмитажа в Петербурге Михаил Пиотровский стал обладателем одной из самых престижных российских наград для учёных, — Демидовской премии.

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