Рэпера Снуп Догга обвинили в сексуальном насилии, жертва требует $10 млн

Американская модель, имя которой не раскрывается, заявила, что рэпер Снуп Догг принудил ее к сексуальному насилию.

По словам женщины это произошло в 2013 году. Исполнитель и его бизнес-партнер Дональд Кэмпбелл решили подвезти ее домой. Во время поездки спутница уснула, и друг музыканта привез ее к себе, где принудил к оральному сексу. После этого над ней надругался и сам Снуп Догг, заявила модель.

В суд Лос-Анджелеса поступил иск против рэпера и его друга. В иске девушка потребовала около $10 млн, но ее требования были отклонены. Сам рэпер всю историю отрицает и называет модель «злоискательницей».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обвинение в изнасиловании также предъявляли рэперу Yung Trappa. В отношении рэпера возбудили уголовное дело из-за угроз и насилия. Инцидент произошел в ночь на 1 ноября 2021 года в поселке Подборовье.