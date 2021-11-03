Рэперу Yung Trappa предъявили обвинение в изнасиловании двух девушек

В отношении рэпера возбудили уголовное дело из-за угроз и насилия.

Сегодня, 3 ноября, стало известно о предъявлении рэперу Yung Trappa обвинений в совершении преступлений против половой свободы двух молодых девушек, сопряженных с угрозами. Об этом сообщили в СК РФ по Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на 1 ноября 2021 года в поселке Подборовье. По предварительным данным, 26-летний мужчина, находясь в арендованном коттедже, угрожал двум 18-летним девушкам убийством, а затем изнасиловал их.

На данный момент уже возбудили уголовное дело. Суд в скором времени рассмотрит ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рэпера Yung Trappa задержали по подозрению в изнасиловании молодой петербурженки.