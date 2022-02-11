Инструктор по выживанию посоветовал петербуржцам надевать спецоборудование перед выходом на улицу

Инструктор по выживанию посоветовал петербуржцам надевать спецоборудование перед выходом на улицу
Особую осторожность следует соблюдать пенсионерам. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Опаснее всего выходить на мокрые и скользкие улицы Северной столицы пожилым людям. Об этом предупредил инструктор по выживанию в условиях дикой природы Максим Секаров.

По его словам, горожане преклонного возраста могут поскользнуться на гололеде и что-нибудь себе сломать. Кроме того, если человек упадет в лужу и не сможет встать, то есть вероятность переохлаждения.

Эксперт отметил в интервью на YouTube-канале «Петербург — Город перемен», что на городском «катке» можно чувствовать себя уверенно, если к выходу на улицу подготовиться. В этом помогут палки для скандинавской ходьбы и специальная обувь. Если лужу нельзя обойти, то стоит проверить наличие под водой льда, добавил Секаров.

Напомним, всего с начала снежного сезона в администрацию Петербурга поступило 7,5 тысячи жалоб на плохую уборку крыш от наледи и снега.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Василеостровский районный суд просят наказать фигурантов дела о мошенничестве при уборке снега.

новости СПб травмирование уборка города


 

Новости партнеров
Врач назвал первые симптомы
Врач назвал первые симптомы "стелс-омикрона"
Врачи назвали признаки рака поджелудочной железы, которые проявляются во время приема пищи
Врачи назвали признаки рака поджелудочной железы, которые проявляются во время приема пищи
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Инструктор по выживанию посоветовал петербуржцам надевать спецоборудование ...
Раскрыты самые популярные пластические операции среди мужчин
Мигранта-дворника задержали за совращение школьницы у подземного перехода ...
Подросток обвинил мать в попытке задушить четырехмесячного брата в Тихвине
Пожилая петербурженка решила вложиться в акции и потеряла 2,5 миллиона
За день из школ Петербурга эвакуировали 5,5 тысяч человек после сообщения о ...
Подростки избили охранника и похитили товары из магазина на Солидарности, ...
Эксперты сообщили о резком росте закредитованности россиян