Инструктор по выживанию посоветовал петербуржцам надевать спецоборудование перед выходом на улицу

Опаснее всего выходить на мокрые и скользкие улицы Северной столицы пожилым людям. Об этом предупредил инструктор по выживанию в условиях дикой природы Максим Секаров.

По его словам, горожане преклонного возраста могут поскользнуться на гололеде и что-нибудь себе сломать. Кроме того, если человек упадет в лужу и не сможет встать, то есть вероятность переохлаждения.

Эксперт отметил в интервью на YouTube-канале «Петербург — Город перемен», что на городском «катке» можно чувствовать себя уверенно, если к выходу на улицу подготовиться. В этом помогут палки для скандинавской ходьбы и специальная обувь. Если лужу нельзя обойти, то стоит проверить наличие под водой льда, добавил Секаров.

Напомним, всего с начала снежного сезона в администрацию Петербурга поступило 7,5 тысячи жалоб на плохую уборку крыш от наледи и снега.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Василеостровский районный суд просят наказать фигурантов дела о мошенничестве при уборке снега.