ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%

В пятницу, 11 февраля, ЦБ по итогам заседания совета директоров восьмой раз подряд повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 9,5%.

«Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 9,50% годовых», — говорится в сообщении регулятора.

Напомним, что Центробанк весной прошлого года перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку.

Для многих аналитиков этот шаг был ожидаемым.

Ранее представители ЦБ заявляли, что повышение ключевой ставки не исключено и составит, по предварительным прогнозам, 100 базисных пунктов. ВТБ не планирует повышать проценты по ипотеке и кредитной ставке, но если ЦБ поднимет ключевую ставку, то банкирам придется подтягиваться. Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников предлагает не разводить панику, а дождаться решения совета директоров Центробанка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до июля ставка по ипотеке может вырасти до 21%.