Трафик в петербургских ТЦ снизился на 18% из-за ковид-ограничений

Трафик в петербургских ТЦ упал на 15-18% после того, как городские власти запретили детям и подросткам посещать их из-за пандемии коронавируса.

Больше всего от этого пострадали магазины детских товаров и общепит, сообщает РБК.

«Мы получаем жалобы от рестораторов и магазинов детских товаров на снижение трафика, поскольку именно эти сегменты ТРЦ чаще всего посещаются семьями», — рассказала Екатерина Трушлякова, директор департамента торговой недвижимости PPF Real Estate Russia (собственник ТК «Невский Центр»).

По словам экспертов, даже если часть мер снимут, трафик восстановится не сразу.

Напомним, с 28 января по 13 февраля несовершеннолетним запрещено посещать зоопарки, музеи, театры, цирки, концерты, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые катки, океанариумы, предназначенные для развлечения и досуга объекты, аттракционы, а также спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице открылась запись на вакцинацию подростков от 12 до 17 лет. Получить вакцину «Спутник M» можно в любой из 59 районных поликлиник города.