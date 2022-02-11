25 февраля некоторым пенсионерам придет по 17 000 рублей

Заявлений для получения повышенной выплаты писать не нужно. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Заявлений для получения повышенной выплаты писать не нужно. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Никаких заявлений при этом писать не нужно.

Пожилые граждане Российской Федерации 25 февраля получат выплату в размере 17 000 рублей. Однако это коснется далеко не всех. Лишь жители одного региона могут расчитывать на данную сумму. Соответствующий документ парламентарии приняли на региональном уровне, сообщает PRIMPRESS.

Повышенные выплаты скоро получат граждане, проживающие в Московской области. На эти деньги могут рассчитывать россияне, чей возраст от 65 лет и более с пропиской в области в течение не менее 10 лет.

К слову, раньше жители Московской области получали порядка 12,5 тыс. рублей. Но с февраля минимальная выплата для них увеличится до 17 000 рублей.

Стоит отметить, что выплаты не будут требовать никаких заявлений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам с детьми, переезжающим в Петербург, пообещали выплату в 6 тыс. 400 рублей с 10 февраля.