В России дети смогут самостоятельно получить ковид-сертификаты

В Российской Федерации с 21 февраля у лиц, не достигших совершеннолетия, появится возможность самим получить печатный сертификат о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях к вакцинации или же о перенесенной болезни.

Соответствующий приказ опубликовало Министерство здравоохранения России.

На официальном интернет-портале правовой информации пишут, что приказ вступает в законную силу, начиная с 21 февраля этого года.

К слову, до этого, получение печатного ковид-сертификата было доступно лишь 18-летним россиянам.

Отмечается, что для того, чтобы подростки младше 14 лет получили документ, необходимо предъявить сотруднику МФЦ свидетельство о рождении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Роспотребнадзоре заявили, что 15% переболевших новой коронавирусной инфекцией заражаются повторно.