В Роспотребнадзоре заявили, что 15% переболевших COVID заражаются повторно

Такое заявление сделал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Специалист объяснил, что в Российской Федерации во второй раз заражаются новой коронавирусной инфекцией до 15 процентов переболевших COVID-19. Об этом сообщают РИА Новости.
«Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более одного процента, а если быть точным — 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеет повторно», — констатировал Горелов.
Исследователь добавил, что иммунитет у всех людей разный, в связи с этим во время пандемии необходимо вакцинироваться и делать бустерные прививки через полгода.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог объяснил, почему привитый восемь раз Владимир Жириновский заразился COVID-19.