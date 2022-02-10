В Роспотребнадзоре заявили, что 15% переболевших COVID заражаются повторно

Несмотря на то, что маски не дают 100%-й защищенности от заражения или распространения коронавируса, носить их необходимо. Фото: pixabay

Несмотря на то, что маски не дают 100%-й защищенности от заражения или распространения коронавируса, носить их необходимо. Фото: pixabay

Такое заявление сделал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Специалист объяснил, что в Российской Федерации во второй раз заражаются новой коронавирусной инфекцией до 15 процентов переболевших COVID-19. Об этом сообщают РИА Новости.

«Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более одного процента, а если быть точным — 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеет повторно», — констатировал Горелов.

Исследователь добавил, что иммунитет у всех людей разный, в связи с этим во время пандемии необходимо вакцинироваться и делать бустерные прививки через полгода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог объяснил, почему привитый восемь раз Владимир Жириновский заразился COVID-19.