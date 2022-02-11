ПФР готовит россиянам «праздничные» выплаты досрочно к 23 февраля

Пенсионный Фонд России приготовил жителям страны праздничные выплаты на 23 февраля, однако они будут сделаны заранее.

Деньги многим россиянам ко Дню защитника Отечества придут раньше срока, так как в 2022 году праздник приходится на середину недели, таким образом, россиянам не стоит ждать длинных выходных, передает Primpress.

23 февраля во всех учреждениях, коммерческих и государственных, считается выходным днем. Поэтому россиянам не смогут доставить выплаты. Так, денежные средства выплатят 21 или 22 февраля.

Что касается пенсий, то они придут россиянам в увеличенном размере в связи с январской доиндексацией до 8,6%.

Прибавка у каждого гражданина будет индивидуальной, однако в среднем по стране они вырастут на 1,5 тыс. рублей ежемесячно.

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