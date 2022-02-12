Стало известно, какие категории россиян на выходных могут получить до 5 тысяч рублей

Стало известно, какие категории россиян на выходных могут получить до 5 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Стало известно, какие категории россиян на выходных могут получить до 5 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В ближайшие дни некоторые категории жителей России смогут получить деньги от региональных отделений труда и социальной защиты населения.

Выплаты гражданам могут поступить уже в эти выходные. Речь идет о пособиях, которые предоставляются семьям Героев России и региональным категориям получателей мер социальной поддержки. Об этом пишет PRIMPRESS.

В первом случае выплаты предоставляются на ежемесячной основе, но деньги выдаются посмертно. Сумма выплат при этом фиксирована и составляет 5 тысяч рублей.

Во-втором случае размер денежных поступлений зависит от региона. Гражданам, которые ждут зачисления, стоит проверять банковские счета на выходных, так как деньги могут прийти в любой момент.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ПФР приготовил жителям страны праздничные выплаты на 23 февраля досрочно. Деньги россияне смогут получить заранее.