Российским пенсионерам рассказали, в каком случае они могут лишиться денег на карте 14 февраля

Пожилых жителей России, получающих пенсионные выплаты на карты, предупредили о полном списании средств, которое может произойти уже в «день всех влюбленных», 14 февраля.

Такая неприятность может коснуться тех граждан, кто набрал долгов. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова, сообщает PRIMPRESS.

По словам эксперта, с февраля в стране начала действовать новая льгота, затронувшая всех российских пенсионеров. Так деньги пожилых людей стали защищать более тщательно от списания судебными приставами.

Специалист пояснила, что до этого момента существовала возможность списания со счетов пенсионеров в качестве уплаты долгов. Очень часто возникали ситуации, когда после списания половины пенсионных начислений на счету оставалась очень маленькая сумма. Она никак не укладывалась в уровень прожиточного минимума в регионах, и люди находились в не самой лучшей ситуации.

С февраля начал работать новый закон, по которому появилась возможность решить эту проблему. Таким образом, сейчас пенсии могут удерживаться на уровне, который составляет прожиточный минимум. После того, как произойдет списание, на карте пожилого человека должна быть сумма не менее 13 793 рублей. В частности это правило распространено на пенсионные выплаты по старости, инвалидности и за выслугу лет.

Кроме того отдельные выплаты в принципе защищены от автоматического списания. Тут речь идет о пенсии по случаю потери кормильца, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и различных разовые денежных поступлениях таких как, например, 10 тысяч рублей, предназначенных пенсионерам в прошлом 2021 году.

Однако существуют исключения. Сивакова отметила, что несмотря на все введенные новые нормы, пожилые граждане все равно могут остаться вообще без средств на карте. Такое может случиться, если на момент взыскания на карте пожилого человека уже была какая-либо денежная сумма. В таком случае ее могут списать полностью в счет уплаты долга. После этого вернуть эту сумму будет уже невозможно.

Также с 14 февраля пожилые граждане смогут получить дополнительные выплаты. По словам председателя правительства, деньги получат заболевшие коронавирусной инфекцией или любыми другими ОРВИ. Всего на это выделяется почти 77 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на выплату больничных для тех граждан, которые не смогли одолеть вирус в последнее время.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для пожилых людей в России есть некоторые льготы, которые могут помочь избежать ряд платежей и пошлин.