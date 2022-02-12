Экономист рассказал, какие льготы помогут российским пенсионерам избежать ряд платежей

Эксперт напомнил о том, что для российским пенсионеров есть некоторые льготы, которые могут помочь избежать ряд платежей и пошлин.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский утверждает, что, например, пенсионеры в России не платят за обслуживание карты «Мир», и при этом на нее поступают все денежные выплаты от государства. Кроме того, пенсионерам не нужно платить пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии. Об этом эксперт рассказал агентству «Прайм».

Гиринский напомнил, что пенсионеры не должны также платить за оформление свидетельства по наследованию дома в случае, когда живут вместе с тем, кто унаследует имущество. Отмечается, что земельный налог не нужно платить тогда, когда есть земельный участок, который не превышает шесть соток. Когда у пенсионера есть несколько земельных участков, не платить он может только за один из них.

Также эксперт подчеркнул, что пенсионеру с минимальной пенсией нельзя в судебном порядке предъявить взыскание долгов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пенсионерам в России 1953–1967 годов рождения выдадут крупную выплату в текущем 2022 году.