Российская сборная по хоккею проиграла Чехии в групповом этапе Олимпиады

Мужская сборная России по хоккею проиграла команде Чехии со счетом 5:6. Эта игра была заключительной в групповом этапе на Олимпиаде в Пекине.

Первый период завершился со счетом 1:1, второй — 2:3. В начале третьего периода чехи снова забили, после чего россияне в течение пяти минут отыграли три шайбы. Спустя полминуты чешские хоккеисты сравняли счет, а на 65-й — забили победную шайбу.

Сборная России потерпела свое первое поражение. Отмечается, что этот матч стал самым результативным на текущей Олимпиаде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заседание CAS по делу положительного допинг-теста Валиевой пройдет 13 февраля.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря прошлого года во время чемпионата России, который проходил в Петербурге. РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) отстранило фигуристку от участия во всех соревнованиях. Однако та 9 февраля это решение оспорила и была допущена к дальнейшему участию в Олимпийских играх в Пекине 11 февраля стало известно, что МОК обжаловал решение о допуске Валиевой к тренировкам. Апелляция будет слушаться до 15 февраля.