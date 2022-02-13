В Петербурге скончались еще 72 пациента с коронавирусом

В Петербурге скончались еще 72 пациента с коронавирусом
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 72 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлен 86 летальных исходов за сутки. Тройку замыкает Московская область — 34 смерти. В Ленинградской области от умерли еще три пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 30 723. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 340 248 человек, в том числе 706 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач предупредил о тяжелых последствиях COVID-19 для нервной системы.

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