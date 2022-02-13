«Романтический Петербург»: обнаружен город с самым большим бронированием отелей на 14 февраля

Северная столица стала лидером по бронированию отелей на День всех влюбленных — 14 февраля.

В феврале Санкт-Петербурге стал одним из самых популярных у туристов городов. В частности, отметился «день всех влюбленных», когда количество забронированных отелей превзошло все ожидания. Об этом сообщает «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по туризму.

Выяснилось, что коло 11% билетов на поезда приходится на направление Москва-Петербург. Более 40% бронирований с 11 по 15 февраля были совершены в рамках программы туристского кешбэка.

Наверняка, Северную столицу для романтического путешествия выбрали не просто так. Здесь множество мест, парков, ресторанов, где влюбленные могут провести свои счастливые часы. Также, совместно с туристическим сообществом комитет организовал проект «Новой культурной и туристской географии» города, в рамках которого можно попробовать специальные предложения для свиданий.

Помимо Санкт-Петербурга популярностью у туристов пользуются Москва и Сочи.

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