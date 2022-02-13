С 14 по 17 февраля движение в тоннеле дамбы Петербурга будет частично перекрыто

С 14 по 17 февраля движение в тоннеле дамбы Петербурга будет частично перекрыто. Фото: пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений

С 14 по 17 февраля движение в тоннеле дамбы Петербурга будет частично перекрыто. Фото: пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений

Движение частично, но поочередно ограничат в отсеках дамбы с Финской и Невской сторон. Это связано с ремонтом.

С 14 по 17 февраля в связи с регламентными ремонтными работами будет частично ограничено движение в тоннеле судопропускного сооружения С-1 петербургской дамбы. Об этом сообщает пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Полную остановку автомобилей на участках не планируют затягивать дольше 7 — 10 минут. Поясняется, что с 14 по 15 февраля ограничения будут действовать на внешнем кольце в транспортном отсеке Финской стороны, а уже с 16 по 17 февраля проезд будет затруднен на внутреннем кольце транспортного отсека Невской стороны.

Для ввода и вывода подъемной техники будут осуществляться короткие остановки транспорта перед въездом в тоннель. С действующими в моменте ограничениями можно будет ознакомиться на информационных табло, или понять по знакам и ограждениям.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с ремонтом участок Индустриального проспекта от шоссе Революции до Российского путепровода будет перекрыт с конца апреля по конец октября.