С февраля группа неработающих россиян сможет получать более 7 тысяч рублей от ПФР

В России неработающие граждане могут рассчитывать минимум на 7 тысяч от Пенсионного фонда в качестве выплаты на уход за ребенком до полутора лет.

Новый минимум был введен с февраля 2022 года, да и в целом размер выплаты на ребенка вырос. Теперь такое пособие составляет 40% от среднего заработка россиянина. С первого февраля точный минимум составляет 7 678 рублей в месяц. При этом максимально можно получить более 31 тысячи рублей. Об этом пишет PRIMPRESS.

Неработающим гражданам положена выплата в 7 тысяч рублей от Пенсионного фонда, так как с 2022 года именно он занимается этим вопросом. В случае, если у человека есть трудовой договор, заявление нужно подать работодателю, а выплату назначит и выдаст Фонд социального страхования.

Деньги могут быть переданы любому из родителей, либо другому взрослому человеку, следящему за ребенком. Выплаты предоставляются как на первого, так и на второго, третьего и последующего детей до того момента, пока им не исполнится более полутора лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в феврале часть пожилых россиян может получить денежную выплату в размере от 150 до 300 тысяч рублей. Речь идет о компенсации пенсионерам услуги по газификации частного дома и установке газового оборудования.