Выяснилось, что жители России предпочитают хранить свои сбережения в рублях

Выяснилось, что жители России предпочитают хранить свои сбережения в рублях. Фото: Pixabay

Выяснилось, что жители России предпочитают хранить свои сбережения в рублях. Фото: Pixabay

В России кредитные организации отметили, что наблюдается маленькая часть граждан, которые держат вклады в иностранной валюте.

Таким образом, большинство россиян предпочитают хранить свои деньги в рублях. Это показал опрос, пишут РИА Новости.

В среднем доля рублевых вкладов в банках превышает на целых 90%. Такой расклад может быть связан с тем, что для расчета в обычной повседневной жизни чаще всего нужна национальная валюта.

Директор розничных продуктов банка «ДОМ.РФ» Евгений Шитиков заявил, что на депозиты в валюте приходится менее 10%. По его мнению, это связано с меньшим размером процентной ставки по таким вкладам и ограниченным использованием валюты в повседневных целях. Совсем другая ситуация с рублем.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что экономика в России чувствует инфляционное давление, но по большей части оно вызывается внешними причинами, считает эксперт.