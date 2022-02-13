Аналитик отметил, что инфляция в России связана с ослаблением рубля и подорожанием энергии

Аналитик отметил, что инфляция в России связана с ослаблением рубля и подорожанием энергии. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Аналитик отметил, что инфляция в России связана с ослаблением рубля и подорожанием энергии. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Эксперт рассказал, что экономика в России чувствует инфляционное давление, но по большей части оно вызывается внешними причинами.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что высокий уровень инфляции связан с ослаблением национальной валюты и подорожанием энергии во всем мире. Об этом пишут РИА Новости.

Специалисты отметил, что учитывая общемировой скачок цен на энергию и сельхозпродукцию, доля импортируемой инфляции может превысить половину от официального уровня в 8,8%. При этом причиной эксперт считает повышенный уровень инфляции в западных товарах.

По предположениям Зельцера, к концу 2022 года рост цен может замедлиться до 6%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в период с 29 января по 4 февраля инфляция в Российской Федерации ускорилась на 0,29%. При этом, по информации Росстата, в годовом выражении потребительские цены выросли с 8,39% в декабре прошлого года до 8,73% в январе текущего.