Исследование: россияне стали чаще брать микрозаймы до зарплаты

Есть риск подсесть на кредитную иглу и оказаться в долговой яме. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Есть риск подсесть на кредитную иглу и оказаться в долговой яме. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В прошлом году среди россиян выросла популярность займов до зарплаты и целевых кредитов на товары. Об этом говорится в исследовании группы IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Из проведенного опроса следует, что доля займов до зарплаты (кредит на срок не более 30 дней) увеличилась за минувший год на 0,5 процентного пункта (п.п.), а доля целевых микрозаймов на товары и услуги в торговых точках — на 3,3 п. п. Они составили 17,4% и 12,1% соответственно от общего объема заявок, пишет ТАСС.

В исследовании отмечается, что переток спроса в сегмент PDL-займов (Pay Day Loans, займы до зарплаты сроком до 30 дней) говорит о постепенном сокращении горизонта планирования граждан — заемщики фокусируются на жизни «здесь и сейчас», нежели на долгосрочных планах.

По словам экспертов, популярность таких займов выросла из-за увеличения спроса у россиян на гаджеты для «удаленки». Также спрос вырос различные услуги, в частности, на курсы и тренинги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам специалистов, снижение уровня жизни и доходов населения России в связи с пандемическим кризисом в 2020 году привело к тому, что граждане «закредитовались» и стали гораздо чаще использовать кредитные карточки. Количество россиян, которые используют для текущих расчетов кредитную карту, увеличилось на 20,5%.