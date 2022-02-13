Исследование: россияне стали чаще брать микрозаймы до зарплаты

Исследование: россияне стали чаще брать микрозаймы до зарплаты
Есть риск подсесть на кредитную иглу и оказаться в долговой яме. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В прошлом году среди россиян выросла популярность займов до зарплаты и целевых кредитов на товары. Об этом говорится в исследовании группы IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Из проведенного опроса следует, что доля займов до зарплаты (кредит на срок не более 30 дней) увеличилась за минувший год на 0,5 процентного пункта (п.п.), а доля целевых микрозаймов на товары и услуги в торговых точках — на 3,3 п. п. Они составили 17,4% и 12,1% соответственно от общего объема заявок, пишет ТАСС.

В исследовании отмечается, что переток спроса в сегмент PDL-займов (Pay Day Loans, займы до зарплаты сроком до 30 дней) говорит о постепенном сокращении горизонта планирования граждан — заемщики фокусируются на жизни «здесь и сейчас», нежели на долгосрочных планах.

По словам экспертов, популярность таких займов выросла из-за увеличения спроса у россиян на гаджеты для «удаленки». Также спрос вырос различные услуги, в частности, на курсы и тренинги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам специалистов, снижение уровня жизни и доходов населения России в связи с пандемическим кризисом в 2020 году привело к тому, что граждане «закредитовались» и стали гораздо чаще использовать кредитные карточки. Количество россиян, которые используют для текущих расчетов кредитную карту, увеличилось на 20,5%.

зарплата исследование микрозаймы


 

Новости партнеров
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Исследование: россияне стали чаще брать микрозаймы до зарплаты
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Армении
Стало известно, кому перечислят надбавку в 3 880 рублей
Заседание выездной панели CAS по делу Валиевой продолжается уже более 4,5 часов
Эксперт назвал две самые перспективные валюты
В Калининском районе дотла сгорел BMW
Ученые предупредили о смертельной опасности новых штаммов коронавируса
Названы самые популярные способы мошенничества перед 14 февраля