Минсельхоз предложил ограничить наценку на молоко, кефир, творог и еще пару продуктов

Минсельхоз предложил ограничить наценку на молоко, кефир, творог и еще пару продуктов
Минсельхоз предложил ограничить наценку на молоко, кефир, творог и еще пару продуктов. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Решением Минсельхоза было внесено предложение о добровольном расширении ограничений наценок на базовые продукты питания, которые идет под популярными брендами.

По мнению Минсельхоза, ограничение наценки в 5% на овощи, молоко, хлеб и сахар отразилось только на товарах собственных торговых марок больших сетей. Отмечается, что на них приходится всего 20% продаж. Теперь же предлагается ввести ограничение наценок на товары сторонних производителей, занимающих 70%. Об этом пишет «Коммерсант».

Заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут внесла такое предложение, которое коснется молока, кефира, сливочного масла, творога и хлеба с коротким сроком хранения, 10 февраля. По мнению Лут, наценки на собственные торговые марки и без того минимальны, поэтому только их сокращение не приведет к реальному снижению цен.

При этом источник среди крупных ретейлеров заявил, что наценки на сектор, занимающий 70% объема продаж, приведет к убыткам и может спровоцировать дефицит. Также может быть сокращен ассортимент из=за пониженного внимания торговых сетей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за 2021 год цены на продукты в несетевой рознице страны выросли в среднем на 10%. Больше всего подорожали гречка, пельмени и сосиски.

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