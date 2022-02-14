В Минтруде рассказали о новых сюрпризах от ПФР для россиян в январе 2023 года

В Минтруде рассказали о новых сюрпризах от ПФР для россиян в январе 2023 года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Минтруде рассказали о новых сюрпризах от ПФР для россиян в январе 2023 года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Новый 2022 год только начался, но специалисты уже приоткрывают завесу тайны, какие же сюрпризы готовит Пенсионный фонд российским гражданам в следующем 2023 году. В январе следующего года граждане могут рассчитывать на ряд важных доплат к пенсии. Они будут назначены в автоматическом режиме.

О новых бонусах уже на следующий год стало известно из постановления, которое подготовил Минтруд. В документе указывается, что новые правила вступят в силу с января 2023 года. Об этом пишет PRIMPRESS.

Теперь об изменения, которые, как стало известно, затронут получателей страховых пенсий по старости и инвалидности. Отмечается, что эта группа пожилых россиян может получить прибавку к уже существующей пенсии в случае, если у них есть подтвержденный стаж работы на Крайнем Севере или приравненных к нему землях. Такой расклад событий возможен, если гражданин продолжит свою трудовую деятельности на пенсии.

В настоящее же время подобные выплаты могут быть оформлены только по заявлению от самого гражданина. С 2023 года Пенсионный фонд планирует самостоятельно делать перерасчет выплат этой группе жителей России. Подчеркивается, что процедура будет проходить без всяких заявлений.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что новое изменение должно сделать жизнь жителей России проще, а также избавить их от необходимости посещения отделения Пенсионного фонда.

Кроме того, в случае появления северного стажа установленные фиксированные выплаты к пенсионным средствам россиян вырастают на районный коэффициент, установленный в том же месте, где человек осуществлял свою трудовую деятельность. Коэффициенты могут варьироваться от 1,2 до 1,6 в зависимости от района.

В настоящий момент фиксированная выплата к пенсии составляет 6 564 рубля, что означает увеличение пенсионных выплат на сумму до четырех тысяч рублей в некоторых случаях. Страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы в феврале, в скором времени ожидается доплата и военным пенсионерам, а также тем, кто работал в прокуратуре и в Следственном комитете. Возможно, индексацию для них проведут уже в следующем 2023 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вопрос про бывших работников прокуратуры и Следственного комитета будет подробно разбираться в изменения федерального бюджета на 2022, 2023 и 2024 годы.