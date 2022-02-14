Для части пенсионеров в России снова произведут индексацию пенсий на 8,6%

Для части пенсионеров в России снова произведут индексацию пенсий на 8,6%
Для части пенсионеров в России снова произведут индексацию пенсий на 8,6%. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Новая индексация пенсий в 8,6% будет произведена для российских пенсионеров, которых повышение еще не успело коснуться.

В феврале были проиндексированы на 8,6% страховые пенсии неработающих пожилых граждан. Пенсионеры уже начали повышать увеличенные выплаты, а тем, кто получил деньги за январь, приходит доплата с начала года. Следующей на очереди стоит индексация пенсий для военных пенсионеров. Об этом пишет PRIMPRESS.

Также есть еще две категории. которые тоже стоят в очереди на повышенную индексацию. Речь идет о тех, кто до этого работал в прокуратуре и в Следственном комитете.

О том, когда будут повышены пенсии, пока не сообщается. На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект о росте пенсий для военных. При этом бывшие работники прокуратуры и СК туда не вошли. Вопрос об этих гражданах будет подробно разбираться в изменения федерального бюджета на 2022, 2023 и 2024 годы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в текущем феврале часть пожилых россиян может получить денежную выплату в размере от 150 до 300 тысяч рублей. Речь идет о компенсации услуги по газификации частного дома и установке газового оборудования.

Выплаты пенсионерам индексация пенсии Россия


 

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