Для части пенсионеров в России снова произведут индексацию пенсий на 8,6%

Новая индексация пенсий в 8,6% будет произведена для российских пенсионеров, которых повышение еще не успело коснуться.

В феврале были проиндексированы на 8,6% страховые пенсии неработающих пожилых граждан. Пенсионеры уже начали повышать увеличенные выплаты, а тем, кто получил деньги за январь, приходит доплата с начала года. Следующей на очереди стоит индексация пенсий для военных пенсионеров. Об этом пишет PRIMPRESS.

Также есть еще две категории. которые тоже стоят в очереди на повышенную индексацию. Речь идет о тех, кто до этого работал в прокуратуре и в Следственном комитете.

О том, когда будут повышены пенсии, пока не сообщается. На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект о росте пенсий для военных. При этом бывшие работники прокуратуры и СК туда не вошли. Вопрос об этих гражданах будет подробно разбираться в изменения федерального бюджета на 2022, 2023 и 2024 годы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в текущем феврале часть пожилых россиян может получить денежную выплату в размере от 150 до 300 тысяч рублей. Речь идет о компенсации услуги по газификации частного дома и установке газового оборудования.