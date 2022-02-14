Наличные не снять, рубли не поменять: экономист рассказал о худшем сценарии для РФ

Экономист Яков Миркин у себя на странице в социальной сети Facebook рассказал, что может грозить нашей стране в случае, если Россия начнет «вторжение» на Украину.

Специалист рассказал о худшем исходе. По словам Миркина, в «день пересечения» границы, возможно, что «рубль рухнет», а для россиян могут ввести ограничения на снятие наличных денег и вкладов, а также на обмен рублей на валюту. Кроме этого, как считает экономист, «провалятся акции, облигации», наступит «паническое бегство капитала из России», а саму биржу «остановят в этот день и даже могут держать «временно закрытой»».

Есть вероятность, что введут ограничения на снятие вкладов, могут быть проблемы с обменом рубля на валюту, а также со снятием денежных средств в банкоматах. Помимо прочего, может начаться «хождение наличной валюты».

Также могут возникнуть и трудности с онлайн-оплатой. По словам специалиста, гражданам стоит хранить дома какую-то часть наличных денег.

ЦБ, думает Миркин, повысит ключевую ставку до двузначного значения, за этим следует инфляция и рост цен. Также экономист добавил, что никому неизвестны планы властей, однако данный исход событий вполне вероятен, если так сложатся обстоятельства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Госдепартамент заявил, что гражданам США следует незамедлительно покинуть территорию Украины всеми доступными видами транспорта.