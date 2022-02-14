Веденеева похвасталась трехэтажным домом с лифтом и «театральной» лестницей

Веденеева похвасталась трехэтажным домом с лифтом и &#171;театральной&#187; лестницей
Татьяна Веденеева. Фото: кадр из фильма "Детектив на миллион"

Российская телеведущая Татьяна Веденеева похвасталась трехэтажным домом, в котором даже есть лифт.

Для программы «Звезды сошлись» на канале НТВ знаменитость показала свой дом. По словам Веденеевой, ремонт в таунхаусе длился два года.

В жилище звезды столовую решили совместить с кухней, а в гостиной поставить дровяной камин. Одной из важнейших деталей звезда считает лестницу. Ей ее привезли из старого театра.

По словам ведущей, она не хотела себе «умного дома». Единственной домашней автоматизацией являются светильники на лестнице с датчиками движения.

«Я поставила мини-лифт, потому что люди не молодеют с возрастом. У меня есть маленький лифт, который доходит до третьего этажа. Ну, если вдруг ногу подвернул или сломал, чтобы не бегать по лестнице», — объяснилась телеведущая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эвелина Бледанс чудом избежала смерти на съемках шоу.

дом Татьяна Веденеева шоу-бизнес


 

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