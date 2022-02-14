Заканчиваются общественные обсуждения проекта этнопарка Гардарика в Ленобласти

Этнопарк Гардарика планируется построить на территории деревни Медный завод в Юкковском поселении Всеволожского района Ленобласти. Фото: pixabay.com

Этнопарк Гардарика планируется построить на территории деревни Медный завод в Юкковском поселении Всеволожского района Ленобласти. Фото: pixabay.com

Новая точка притяжения в Ленинградской области будет создана с учетом всех корректировок и замечаний, собранных в процессе проработки проекта и диалога с жителями Юкковского поселения.

Как сообщает Online47 общественные обсуждения этнопарка почти на финишной прямой.

В Юкках в среду, 16 февраля состоятся публичные слушания, касающиеся проекта туристско-рекреационной зоны «Этнопарк Гардарика». По результатам обсуждения ожидается скорое начало строительства новой точки притяжения. Проект должен привлечь внимание и туристов 47-ого региона, и путешественников из других регионов России.

К слову, все важные решения уже приняты руководством области.

Председатель Комитета градостроительной политики Ленобласти Игорь Кулаков рассказал, единственное, что беспокоит местных жителей, не будет ли часть территории Гардарики использована под ИЖС и не появится ли здесь в ближайшее время какой-нибудь «элитный коттеджный поселок» вместо чистых юкковских лесов.

Глава Комитета уверяет, что опасаются граждане зря. Жилая застройка в окрестностях или на территории парка Гардарика не предусмотрена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в проект застройки Охтинского мыса включили исторический парк.