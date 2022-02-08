В проект застройки Охтинского мыса включили исторический парк

Власти Северной столицы совместно с чиновниками из Минкультуры РФ доработали проект застройки Охтинского мыса. Новый вариант включил в себя создание исторического парка.
Как рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский, проект «Газпрома» по Охтинскому мысу доработан. 1,5 тыс. квадратных метров отдадут под музейную экспозицию.
«Ценные археологические находки будут сохранены с помощью современных технологий», — отметил Пиотровский в своем Telegram-канале.
Согласно проекту, половину площади будут занимать общественные зоны. На территории ландшафтного парка появятся обзорная площадка, выставочные залы, кафе, бытовые сервисы и зимний сад.
Напомним, на Охтинском мысу, где сходятся реки Охта и Нева, археологи в 2006-2010 годах нашли останки двух шведских крепостей XIII и XVI веков — Ландскроны и Ниеншанца.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин предложил общественникам поработать с «Газпром нефтью» над созданием музея на Охтинском мысу.