В проект застройки Охтинского мыса включили исторический парк

На Охтинском мысу предлагают построить комплекс из двух зданий и общественный парк с выходом на набережную Невы. Фото: "Газпром нефть"

На Охтинском мысу предлагают построить комплекс из двух зданий и общественный парк с выходом на набережную Невы. Фото: "Газпром нефть"

Власти Северной столицы совместно с чиновниками из Минкультуры РФ доработали проект застройки Охтинского мыса. Новый вариант включил в себя создание исторического парка.

Как рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский, проект «Газпрома» по Охтинскому мысу доработан. 1,5 тыс. квадратных метров отдадут под музейную экспозицию.

«Ценные археологические находки будут сохранены с помощью современных технологий», — отметил Пиотровский в своем Telegram-канале.

Согласно проекту, половину площади будут занимать общественные зоны. На территории ландшафтного парка появятся обзорная площадка, выставочные залы, кафе, бытовые сервисы и зимний сад.

Напомним, на Охтинском мысу, где сходятся реки Охта и Нева, археологи в 2006-2010 годах нашли останки двух шведских крепостей XIII и XVI веков — Ландскроны и Ниеншанца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин предложил общественникам поработать с «Газпром нефтью» над созданием музея на Охтинском мысу.