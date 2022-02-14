У «Лахта Центра» появится новое общественное пространство с велодорожками

У «Лахта Центра» появится новое общественное пространство с велодорожками
На участке появятся велосипедные дорожки, зоны для прогулок, хорошее освещение и зеленые зоны для отдыха местных жителей. Фото: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

В Северной столице появится новое общественное пространство. Зону для прогулок и велодорожек выделили в Приморском районе города.

Соответствующее постановление вынесли в понедельник, 14 февраля. Правительство города предоставило участок Фонду поддержки социальных инициатив Газпрома

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в проекте предусматривается благоустройство велосипедных дорожек, освещение и озеленение территории.

Планируется, что проект будет реализован в течении трех лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стройка второго небоскреба «Лахта Центра» сдвинула яхт-клуб. Это сделают для того, что осуществить дальнейшее развитие комплекса, в том числе строительство второго небоскреба, высота которого должна составить 703 метра. В настоящий момент неясно, на какое время и куда будет сдвинут яхт-клуб.

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У «Лахта Центра» появится новое общественное пространство с велодорожками
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