Петербургским медикам, работающим с COVID-пациентами, продлят выплаты

Выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом, продлят и на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Региональные выплаты установлены еще в 2020 году. Они действуют в Петербурге с апреля 2020 года. В случае заболевания, инвалидности или гибели медика от COVID-19 выплачивается 300 тысяч, 500 тысяч и 1 миллион рублей соответственно.

Отмечается, что выплаты за декабрь 2021 года будут начислены не позднее 17 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уже с декабря петербургские медики не могут дождаться выплат за работу с коронавирусными больными в красной зоне. В комитете по социальной политике знают о ситуации с задержками выплат. Это связывают со сложным согласованием нужных документов. Проект постановления для поощрения врачей за работу с больными COVID-19 находится уже на последней стадии согласования, поэтому в ближайшее время будет подписан.