Бузова объяснила, почему до сих пор одинока

Бузова объяснила, почему до сих пор одинока
Ольга Бузова. Фото: скриншот Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, почему в ее жизни до сих пор нет мужчины.

Сейчас Бузова снимается в шоу «Звезды в Африке», где выступает в качестве ведущей. У себя в соцсетях она опубликовала видео, на котором пьет коктейль, сидя за барной стойкой. За кадром у нее интересуются, переживает ли она по поводу своего одиночества.

«День святого Валентина — любовный праздник. А я настолько дорогой подарок, что ни один мужчина не может себе позволить», — написала она в своем аккаунте в Instagram.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, Ольга Бузова призналась, что у нее болит не только рука, но и спина. В последнее время у артистки появилось сразу несколько проблем со здоровьем. О недугах она рассказала подписчикам в сторис в своём Instagram.

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